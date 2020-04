Streep door acht windmolens bij Standdaarbuiten: ‘Wij willen er geen meer bij’

Cafébaas Mike zorgt nu voor coronapa­tiën­ten: ‘Zo draag ik mijn steentje bij’

7 april ZEVENBERGEN/BREDA - Zeker nu de voorjaarszon uitbundig schijnt, hoort Mike Roovers eigenlijk koele pintjes te tappen in zijn café Proost in Zevenbergen. In plaats daarvan sjouwt hij zich een slag in de rondte voor coronopatiënten in een Bredaas ziekenhuis. ,,Ik maak me nu nuttig op de plek waar dat het hardste nodig is.”