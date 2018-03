De clubs die het initiatief hebben genomen voor het nieuwe Klundertse sportveld zijn Beach Soccer Club Klundert en korfbalvereniging DSO. Inmiddels hebben Tennisvereniging KTV van Polanen, volleybalvereniging SDC, handbalvereniging Groene Ster, de voetbalverenigingen Klundert, Virtus, Seolto, Kogelvangers en De Fendert en honkbalvereniging Seven Hills laten weten dat zij het nieuwe veld ook willen gaan gebruiken.

Aanwinst

In de plannen is ervan uitgegaan dat Optisport Beheer het beheer en onderhoud van het nieuwe sportveld voor zijn rekening gaat nemen. De organisatie is nu al de exploitant/beheerder van De Niervaert in Klundert en De Bosselaar in Zevenbergen.

Wethouder Eef Schoneveld noemt het veld een aanwinst voor het sportaanbod in de gemeente, die het tot nu toe moet stellen zonder multifunctioneel beachveld.

Impuls

Gian Tettero is namens de beachsoccerclub nauw betrokken bij de plannen. ,,Dit is sowieso mooi voor Moerdijk. Het is een nieuwe impuls voor de gemeente en we zijn er keihard mee bezig om het voor elkaar te krijgen." Het was aanvankelijk de bedoeling om het veld bij het begin van het beachseizoen in mei/juni al in gebruik te nemen.

Volgens Tettero zou die planning wel eens wat te optimistisch kunnen blijken te zijn. Er zijn contacten gelegd met het Havenschap, Shell, ATM en de Rabobank met de vraag om de ontbrekende 7.500 euro op tafel te leggen. Dat heeft vooralsnog niet geresulteerd in financiering van het ontbrekende bedrag. ,,We vertrouwen erop dat het goed komt", zegt Tettero.

Mooi meegenomen

,,We hebben inmiddels bielzen en bestrating weggehaald op de plek waar het veld moet komen. Wat we zelf kunnen doen aan voorbereiding is alvast mooi meegenomen", zegt Tetteroo.

Volgens de beachvoetballer is een nieuwe veld echt een verrijking voor de sportclubs in de gemeente. Hij neemt zijn eigen vereniging daarbij als voorbeeld. Die doet zowel mee aan een regionale als landelijke competitie. Voor thuiswedstrijden is Beach Soccer Club Klundert vooralsnog gedwongen uit te wijken naar een veld bij Top Shot in Oudenbosch.