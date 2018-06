Strand Numansdorp vrij van gevaarlijke waterplanten

De strijd tegen glyfosaat: Brabant zet weer een (klein) stapje

13:41 DEN BOSCH - Landbouwers die grond van de provincie Brabant pachten moeten rekenen op strengere regels voor het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Een compleet verbod kan de provincie niet afdwingen, maar het is wel een volgende stap in de strijd tegen het even effectief als omstreden product.