Straks weer water drinken uit de 'historische’ pomp op de Markt in Zevenbergen

Hangjonge­ren moeten weg bij Zevenbergs zwembad

9:49 ZEVENBERGEN - De overlast van jeugd op het parkeerterrein bij zwembad De Bosselaar in Zevenbergen is zo groot, dat de gemeente Moerdijk het tijd vindt om in te grijpen. ,,We gaan kijken of er voor deze jongeren een andere locatie kan komen om elkaar te ontmoeten”, zegt een woordvoerder.