Straks stemmen op GroenLinks in gemeente Moerdijk? Gaat niet

Stempels

De partij is op dit moment gewoon te klein, legt voorzitter Annuska de Wijs uit: ,,We zijn succesvol geweest met onze deskundige mensen. Maar echte stempels zetten in de politiek, steun voor je standpunten, daarvoor moet je een meerderheid hebben. Wij willen de komende periode gebruiken om te groeien. Daarom slaan we deze verkiezingen over."