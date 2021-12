Straks met het trekpontje naar de Stenen Poppen: ‘Dit past goed bij dit monument’

Digitale overheids­za­ken regel je voortaan bij de bieb

Bibliotheken krijgen de komende jaren 18 miljoen extra van de staat om mensen te helpen met vragen of problemen met hun DigiD, coronapas of andere digitale overheidszaken. Dat is hard nodig, vindt Jan Dua, front-officemedewerker bij bibliotheek West-Brabant: ,,Een coronapas wil je nu kunnen regelen, niet over 8 tot 10 werkdagen.”

6 december