Straks koffiecorner in hal van Zevenbergs gemeentehuis

Het bureau is uit de bus gekomen als beste van vijf kandidaten. Wethouder Jack van Dorst licht de keuze toe: ,,Hun ontwerp sluit het best aan bij de voorwaarden die de gemeenteraad aan de nieuwe hal stelt: klantvriendelijkheid, soberheid, flexibiliteit, duurzaamheid en een warme 'uitstraling." Architect Marc Ibelings wil daarnaast uitdrukking geven aan het 'groene' karakter dat Moerdijk volgens hem heeft. Het eindresultaat moet 'het huis van Moerdijk' worden, 'waarin alle kernen en inwoners zich herkennen en bezoekers zich welkom zullen voelen'.

Eigen leven

Hoeveel geld eraan uitgegeven mag worden, gaat de gemeenteraad in november bepalen bij de bespreking van het voorontwerp. Van Dorst wil er op voorhand geen slag naar slaan, ,,want dan gaat het getal dat ik noem een eigen leven leiden. Maar laat duidelijk zijn dat we er met 100.000 euro niet zijn."

Kink in de kabel

De herinrichting had in 2017 al af moeten zijn. Er kwam een kink in de kabel toen de bleek dat er in de aanbesteding fouten waren gemaakt. Grootste vertraging werd veroorzaakt doordat de destijds gekozen ontwerper de opdracht weer teruggaf 'vanwege de complexiteit'.

Duurzaamheid

De gemeente wil geld besparen door in te zetten op duurzaamheid. ,,Dat gaat onder andere gebeuren door zoveel mogelijk hergebruik van materialen", zegt projectleidster Marjoleine Hoogendoorn. Pure noodzaak is de vernieuwing van de vloer. Die bestaat uit vloertegels waarvan sommige de laatste tijd spontaan losgesprongen zijn. ,,Heel gevaarlijk", oordeelt ze. ,,Er móet dus iets gebeuren."

10 verbeterpunten

De architect heeft tien verbeterpunten opgesteld om onder andere de dienstverlening te vergroten en de sfeer te verbeteren. Een van de ideeën is een koffiecorner.

Volledig scherm Ook aan blinden en slechtzienden wordt gedacht. © Ibelings van Tilburg architecten

Volledig scherm Een speelhuisje voor de jonge bezoekers en een zitelement , gemaakt van gebruikte stoelen, maken deel uit van het eerste ontwerp. © Ibelings van Tilburg architecten

Wensen van inwoners