Straks: ‘In Moerdijk ist ganz viel zu erleben’?

De site voldoet niet meer. Ze is verouderd, constateert wethouder Thomas Zwiers. ,,Er is weliswaar veel informatie te vinden, maar mensen zoeken tegenwoordig ook naar inspiratie. Als VVV Moerdijk willen we in de toekomst zowel inwoners al bezoekers blijven uitdagen om onze gemeente te ontdekken. “

Inspiratie

Niet alleen het uiterlijk zal veranderen, ook de inhoud. ,,Vanaf het nieuwe toeristische seizoen moet VVV Moerdijk een platform vol inspiratie, informatie en beleving worden: een ontdekkingstocht door heel de gemeente.” Zwiers denkt daarbij met name aan beeldmateriaal. ,,We gaan ons meer vrijheden veroorloven.

Reclame

Bevordering van het toerisme wil de gemeente ook bewerkstelligen door in het buitenland reclame te maken voor zichzelf. ,,Voor anderstalige bezoekers ontwikkelen we een Engelstalige website. Daarnaast onderzoeken we nog de mogelijkheid om een Duitstalige webversie te ontwikkelen", zegt Zwiers.

Een andere mogelijkheid om buitenlandse toeristen te lokken is deelname aan het Facebookproject The Dutch Way of Life. Dat is een concept van Bob Buckley en Will Philpin uit Manchester. De twee filmden al een rondrit door Klundert; de video leverde meteen 13.000 hits op. Zwiers is er zeer van gecharmeerd. Alleen vindt hij het tijdstip nog te vroeg om er een besluit over te nemen. ,,Maar we gaan eerst aan de website werken. Als die klaar is, bestuderen we de mogelijkheid om hiermee in zee te gaan.”

Dagjestoeristen

Hoeveel toeristen jaarlijks de gemeente Moerdijk bezoeken, is niet bekend. Dagjestoeristen worden niet geteld, om de eenvoudige reden dat dat een onbegonnen zaak is. ,,We meten alleen het aantal overnachtingen in hotels en dergelijke”, aldus de wethouder. ,,In 2016 ging het om 150.000 bedden; in 2017 waren het er 171.000. Het gaat dus om een stijging. Maar daar zitten natuurlijk ook bezoekers tussen die bijvoorbeeld op het haven- en industrieterrein werken.”

Hoognodig