Straks borrelen in het ketelhuis? Horeca en detailhandel in oud industrieel pand Zevenbergen-Noord

Applaus voor plannen Zevenber­gen-Noord

9 maart ZEVENBERGEN - De Moerdijkse gemeenteraad is laaiend enthousiast over de plannen voor de nieuwe wijk die in Zevenbergen moet ontstaan na aanleg van de noordelijke randweg. In het gebied bij de suikerfabriek en de Roode Vaart moet een combinatie van wonen, werken, recreëren en natuurontwikkeling komen. Het oude ketelhuis krijgt daarin een prominente rol.