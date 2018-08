Stormloop op Vestingloop Willemstad

Het is reden voor organisator Perry Bakker om een grens in het vooruitzicht te stellen. Er kunnen aan de Vestingloop op zondag 23 september maximaal 2.000 sportievelingen meedoen. ,,We willen de doorstroming op het parcours garanderen. Deelnemers moeten echt kunnen hardlopen. Bovendien, ook in Willemstad zelf moet het allemaal wel gezellig blijven.''

De loop is aan de vijfde editie toe en is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een groot evenement. Vorig jaar waren er ruim 1.500 deelnemers. Volgens Bakker zijn voor de komende loop de nieuwe onderdelen halve marathon en tien kilometer populair De finish is in de in de haven van Willemstad. Er is ook al meer dan 2.000 euro opgehaald voor het goed doel, Stichting Ambulance Wens, meldt Bakker.