Stormloop op tickets kerstshows OG3NE, binnen één dag uitverkocht: 'Wat fantastisch!'

Spelend leren bij eerste Toer de Boer in Fijnaart en Heijningen

8 juli FIJNAART/HEIJNINGEN - Vier boerderijen openden zondag de (stal)deuren voor het nieuwsgierig publiek. Bezoekers konden leren over hoe koeien worden gemolken, fruitplanten groeien en aardappelen worden geteeld. Het evenement was in het kader van Toer de Boer van ZLTO, om de boerensector te promoten.