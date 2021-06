Storing Haringvlietbrug leidt tot problemen op de A29

Schooltje Zwingel­spaan in de aanbieding: ‘Je koopt niet bepaald een rijtjeswo­ning’

3 juni ZWINGELSPAAN - De zandbak op het plein is er nog, net als de schilderingen op de muur. Maar het schooltje in buurtschap Zwingelspaan is al een paar jaar dicht. Nu gooit de gemeente Moerdijk het gebouw in de verkoop. ,,We hopen op een maatschappelijke invulling.”