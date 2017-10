Stoplicht in Zevenbergen zegt op z'n Brabants wat je moet doen bij groen: 'GOAN!'

Volgens weginspecteur Kees-Jan Langenberg, die er zaterdag een foto van maakte, is de sticker er waarschijnlijk door een burger op geplakt. "Ik zie de humor er wel van in", vertelt hij.

Wel waarschuwt Langenberg dat het natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling is dat mensen verkeerslichten of -borden gaan beplakken, want dat kan behoorlijk wat schade opleveren. "Dat is hier gelukkig niet het geval, dus we ondernemen nu geen actie."