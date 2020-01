‘Stofzuiger’ haalt straks kilo’s plastic uit het Hollands Diep en Haringvliet

De kinderen alvast ‘opgewermd’ in Spiering­krui­ers­durp

27 januari MOERDIJK - Ieder jaar wordt het groter en beter bezocht: de Opwermmiddag in het Spieringkruiersdurp. Het carnavalsfeestje voor de jeugd was zondag geslaagd. Ook de volwassenen hadden het in De Blokhut prima naar hun zin met de band De Kannieblaozers uit Zevenbergen.