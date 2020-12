Stoffer en Blik mag subsidie jaar doorschuiven

Het Moerdijkse college van B en W trok 81.000 euro uit voor professionalisering en dat bedrag mag in vier jaar worden besteed in plaats van in drie jaar. De stichting kan daarmee theatertechnici inhuren die onder meer ook vrijwilligers opleiden. Coördinator Henk Hendrikx is blij met de aanpassing. ,,Als dat niet zou gebeuren, zou je nooit een goede evaluatie kunnen maken van wat je daadwerkelijk nodig hebt aan middelen.”

Geen vaste technici, maar pool van zzp’ers

Door de uitbraak van Covid-19 waren er in 2020 veel minder voorstellingen in het Zevenbergse theater en kwam de stichting niet toe aan investeringen in theatertechniek. Hendrikx: ,,Achteraf gezien zijn we heel blij dat we geen vaste mensen hebben aangenomen, maar dat we met een pool van zzp’rs werken. We gingen dolenthousiast het seizoen 2019/2020 in, met alle weekends volledig volgeboekt. Maar ja, dat is door corona volledig misgegaan. We zijn 9 maanden dicht geweest.”