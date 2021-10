Stoffelijk overschot van vermiste man (82) gevonden in Noordschans

NOORDSCHANS - Aan de Buitendijk Oost in Noordschans is dinsdagmorgen rond 08.25 uur een stoffelijk overschot van een man gevonden in het water. Het gaat om een 82-jarige man uit Putte die sinds sinds zaterdag vermist was, meldt de politie.