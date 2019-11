Stikstof legt industrie op Moerdijk lam

Weg investering van ruim 100 miljoen. Weg 150 arbeidsplaatsen. ,,Ik snap de urgentie om de woningbouw vlot te trekken, snap de zorgen van boeren. Maar ook de industrie is lamgelegd. Door minder hard te rijden langs Natura 2000-gebieden kun je op redelijk korte termijn stikstofruimte creëren om huizen te bouwen. Voor de industrie is dat geen oplossing. Niemand in Den Haag lijkt zich te realiseren hoe de industriële sector verder moet. Pas geleden kregen we op Moerdijk bezoek van een VVD-delegatie van Kamer- en Brabantse Statenleden onder wie Mark Harbers. We hebben uitgelegd hoe de vlag erbij hangt. Ze wisten niet dat de impact op de industrie zo groot is. Oplossingen wisten ze evenmin.”

Port of Moerdijk - Vierde zeehaven van Moerdijk - 1335 hectare netto uitgeefbaar terrein, inclusief Logistiek Park Moerdijk (LPM). Uitgegeven terrein: 1087 hectare - 430 bedrijven - Overslag via water: 18,5 miljoen ton - 2.200 zeeschepen, 12.000 binnenvaartschepen - Omzet Havenbedrijf: 22 miljoen (exclusief grondexploitaties) - Werkgelegenheid: ruim 18.000 werknemers

Van den Oever spreekt klare taal

Ferdinand van den Oever spreekt klare taal. Eind augustus stuurde hij als roerganger van de vierde zeehaven in ons land een brandbrief naar de stikstofcommissie van VVD-coryfee Johan Remkes, toen nog studerende op maatregelen om de crisis te bezweren. Signaal aan Remkes: er dreigt een ramp voor bedrijvig Moerdijk.

Antwoord gekregen?

,,Nee, niets terug gehoord. Het verbaasde me al hoe lang het duurde voordat ze in Den Haag beseften wat de gevolgen zijn van de stikstofuitspraak door de Raad van State. Hoe kan het dat niemand eerder wakker werd?Remkes is evenmin met oplossingen gekomen. Snelle oplossingen zijn er ook niet. Tijdens het boerenprotest op het Malieveld zag je politici voor de camera stevige uitspraken doen. Hoe belangrijk het is dat iedereen vooruit kan, dat de boel opgelost wordt. Terwijl ze geen idee hebben hoe het dan ingevuld moet worden voor alle betrokkenen, laat staan voor de industrie.”

Door massaal te protesteren, zijn de boeren er in ieder geval in geslaagd om een politieke topprioriteit te worden. Waarom zwijgt de industrie als daar ook problemen zijn?

,,Ik merk in Moerdijk dat ondernemers liever onder de radar blijven. Heeft te maken met angst en onzekerheid. Ze weten niet waar ze aan toe zijn met hun vergunningen. De Raad van State heeft bepaald dat bedrijven door kunnen als de vergunning onherroepelijk is. Maar wat is onherroepelijk? Is ook niet helder. En wat gebeurt er als een vergunning vernieuwd moet worden? Ik ken een bedrijf dat aan de gang wil met een energiebesparend project. Maar het loopt spaak omdat de nieuwe rekenmethode voor stikstof aangeeft dat 0,34 mol per hectare per jaar neerslaat in de Biesbosch. Terwijl de grens ligt op 0,00. Einde verhaal. Einde van een plan dat mooi aansluit op onze inzet voor verduurzaming. Leg dat maar eens uit.”

Volledig scherm Meer dan dertig bedrijven op industrieterrein Moerdijk deden vorig jaar mee aan een open dag. Vanaf een rondvaartboot kreeg het publiek mooi zicht op de bedrijvigheid. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Problemen dus voor bestaande bedrijven en een potentiële nieuwkomer die niet komt...

,,Heel erg dat die Engelse investeerder uitwijkt naar... ergens in het buitenland, misschien? Moerdijk wil bedrijven trekken die bijvoorbeeld afvalstoffen omzetten in nieuwe milieuvriendelijker producten. Dat Engelse bedrijf paste precies in dat profiel. Maar we zijn het kwijt. Berekeningen gaven aan dat minieme hoeveelheden stikstof zouden neerslaan in maar liefst 22 Natura 2000-gebieden die verspreid liggen in het land. Het gaat niet alleen om stikstof in nabijgelegen natuurgebied zoals de Biesbosch, Krammer-Volkerak en het Ulvenhoutse Bos. Er zou ook stikstof terecht komen in bijvoorbeeld de Sallandse Heuvelrug in Overijssel, het Limburgse Roerdal en Polder Westzaan in Noord-Holland. Bij die laatste drie praat je over hoeveelheden van 0,06 tot 0,08 mol. Maar ja, ook dat ligt boven de grens van 0,00. Dan zouden we in overleg moeten met elke provincie afzonderlijk over het compenseren van 0,06 of 0,08 mol. Is echt niet uitvoerbaar. Zo'n bedrijf denkt: we zoeken wel een andere locatie over de grens.”

Hoe kan het dat stikstof van een industrieel bedrijf in Moerdijk overal in het land neerslaat?

,,Dat heeft te maken met de hoogte van schoorstenen in de industrie. Hoe hoger stikstof en ammoniak in de lucht uitgestoten worden, hoe groter de afstand waar de stoffen neerslaan. Juist daarom zijn oplossingen voor de industrie zo lastig. Verlaging van de maximum snelheid op de weg biedt geen soelaas voor industriële bedrijven. De ammoniak die boerenbedrijven uitstoten, slaat dichter bij huis neer. Hoe dichter bij huis, hoe overzichtelijker het is om neerslag van stikstof te compenseren. In geval van die Engelse investeerder zou een pragmatische oplossing zijn om bijvoorbeeld een boerenbedrijf in de buurt van de Biesbosch op te kopen. Daarmee kun je in één klap de benodigde stikstofruimte vrijmaken. Maar dat mag dus niet. Je moet op al die 22 plekken in het land compenseren. Zie je het gebeuren?

Volledig scherm Ferdinand van den Oever: ’Stikstof houdt zich niet aan provinciegrenzen. Er moet snel een nationale stikstofbank komen’. © Pix4Profs/René Schotanus

Hoe gaan we het dan wel oplossen?

,,Dat moet echt op landelijke schaal in de vorm van een nationale stikstofbank. Daarin wordt bijgehouden hoeveel stikstofruimte beschikbaar is en hoe die ruimte landelijk verdeeld wordt. Het is onmogelijk om per regio of zelfs per provincie stikstofmaatregelen af te kondigen. Alsof uitstoot en neerslag van stikstof zich keurig houden aan provinciegrenzen. Iedereen moet toch snappen dat het zo niet werkt.”

Moerdijk is het Engelse bedrijf dus kwijt. Onlangs werd bekend dat de provincie Antwerpen groen licht geeft aan het chemische bedrijf INEOS voor de bouw van twee nieuwe fabrieken die volgens milieugroepen veel CO2 uitstoten. Die uitstoot zal vast de grens met Nederland over waaien, toch?

,,In Nederland is 35 procent van de totale stikstofneerslag afkomstig uit het buitenland. Maar het is te makkelijk om de schuld voor ons probleem alleen over de grens te zoeken. Nederland heeft er zelf voor gekozen om verspreid over het hele land 160 beschermde Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Allemaal kleine en wat grotere natuurpostzegels die verenigd moeten worden met onze economische ambities. Dat wreekt zich nu. België heeft veel minder Natura 2000-gebieden aangewezen. Antwerpen hoeft alleen rekening te houden met één tot twee beschermde natuurgebieden binnen haar grenzen. Dat is een groot verschil.”