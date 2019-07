Sticker met hartslagdetector moet inklimmers en drugssmokkelaars haven afschrikken

Op deze Brabantse wegen komt vanaf 2023 een tolheffing voor vrachtwa­gens

5 juli Om de transport in Nederland te verduurzamen, is het kabinet van plan om vrachtverkeer vanaf 2023 tol te laten betalen op snelwegen en drukkere provinciale wegen. Hoe schoner en lichter de vrachtwagen, hoe lager de heffing. In het conceptwetsvoorstel, dat naar verwachting volgend jaar wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer, komen elf Brabantse N-wegen en twee gemeentelijke wegen aan bod.