Stichting Wensdroom Moerdijk bestaat 10 jaar: 'We willen nog meer wensen vervullen’

ZEVENBERGEN - In de afgelopen tien jaar heeft Stichting Wensdroom Moerdijk inmiddels tachtig wensen vervuld. ,,Daar willen we heel graag nog vele wensen aan toevoegen”, meldt voorzitter en initiatiefnemer Piet Andreae. Om het 10-jarig jubileum van de stichting te vieren, is er tot eind dit jaar maandelijks een actie op Facebook waarmee leuke attenties te verdienen zijn.

Stichting Wensdroom Moerdijk vervult wensen van inwoners van de gemeente Moerdijk met een chronische ziekte, of een lichamelijke of geestelijke beperking, die zelf niet in staat zijn die wens te bekostigen. ,,En deze wensen zijn heel divers”, vertelt bestuurslid Albert de Vos. ,,We hebben de wens van een mevrouw vervuld die een beenamputatie had ondergaan. Zij wilde graag naar Lourdes. Met haar dochter is zij daar naartoe geweest, alles tot in de puntjes verzorgd. Mooie bijkomstigheid hier was dat haar man, tevens mantelzorger, op deze manier ontzorgd werd. Hij bleef thuis om zo wat tot rust te komen.”

Ook kleine wensen

Het is één van de wensen die zowel De Vos als Andreae bijzonder vinden. ,,Maar we doen veel meer”, zeggen de heren. ,,Denk aan het opnieuw inrichten van een tuin zodat deze begaanbaar werd voor een rolstoel. Of een dagje naar Eurodisney voor een gezin waarvan moeder heel ziek is en vader zijn baan verloor. Wensen hoeven niet groot te zijn, ook kleine wensen vervullen we graag.” De stichting faciliteert ook bij wensen die betrekking hebben op hulpmiddelen zoals een tillift of een aangepaste fiets. ,,Wij geven deze dan in bruikleen”, geeft De Vos aan.

Quote Wensen hoeven niet groot te zijn Albert de Vos

Nieuwe aanvragen

De stichting is nog lang niet klaar met het vervullen van wensen. ,,We hebben fantastische sponsoren en donateurs”, vertelt Andreae trots. ,,Zij maken het mogelijk dat wij zoveel mensen kunnen helpen. Maar we willen nog veel meer mensen helpen.” Met de actie op Facebook hoopt het stichtingsbestuur, dat naast Andreae en De Vos bestaat uit Jan Peters en Corrie van Kinderen, veel nieuwe aanvragen te krijgen voor mooie wensen.

Actie

,,Iedereen kan meedoen. Als je zelf een wens hebt, of je kent iemand die een wens heeft, dan kun je dit op onze Facebookpagina kenbaar maken. Je moet natuurlijk wel voldoen aan de criteria. Iedere maand verloten we onder de deelnemers een attentie”, vertellen de heren. Op de site van Stichting Wensdroom Moerdijk staat meer informatie, ook over de actie op Facebook.