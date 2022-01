Stichting Carnaval Zevenbergen schrapt de optochten, in Langeweg gaat carnaval voorlopig wél door

ZEVENBERGEN/LANGEWEG - De kinderoptocht en de grote optocht in Zevenbergen gaan niet door met carnaval. Dat heeft Stichting Carnaval Zevenbergen (SCZ) besloten.

Voorzitter Frank Koppejan: ,,De andere activiteiten worden in verschillende scenario’s, samen met horeca Zevenbergen, uitgewerkt. We zullen ons best doen er zoveel mogelijk van te realiseren.”

De bestuursleden hopen op begrip van trouwe deelnemers aan de optocht en zien die graag volgend jaar weer terug in de grote optocht. Zaterdag 22 januari brengen vrijwilligers in Zevenbergen de Bult rond. Hiermee loopt SCZ vooruit op de gezamenlijke online bijeenkomst met burgemeester en carnavalsstichtingen in de gemeente Moerdijk op 27 januari.

In Langeweg meldt het bestuur van de Slikgatse Kemphanen dat besloten is door te gaan met alle voorbereidingen voor carnaval 2022. ,,Na raadpleging van alle adviseurs en lobbyisten is het bestuur ervan overtuigd dat uiterlijk begin februari alle beperkingen worden ingetrokken. Wij gaan dus uit van een carnaval zonder restricties. Indien onze regering toch de komende weken anders besluit, zullen De Slikgatse Kemphanen zich daaraan houden”, aldus bestuurder Bart van Gils.

Langeweg heeft dit jaar ‘Ast der op lekt is ‘t ok goed!’ als motto. Met op carnavalsvrijdag presentatie van prins carnaval 2022, sleuteloverdracht, gebedsviering en napraten in de Droom. Zaterdag volgt de grote optocht met aansluitend feest in dorpshuis Ons Stedeke en op maandag de Leutige ochtend voor de 50-plussers, kinder- en tienermiddag.

Zaterdag 12 februari brengen vrijwilligers de programmaboekjes huis aan huis in Langeweg.