Steun gemeente Moerdijk aan theater De Schuur kent zijn grenzen

ANALYSE Raad Moerdijk: Mag ik deze (stoelen)dans van u?

10 maart ZEVENBERGEN - Het leek soms wel een stoelendans in de Moerdijkse gemeenteraad. Menig raadslid verliet zijn of haar fractie om zelfstandig door te gaan of bij een andere partij aan te schuiven. Even waren er maar liefst tien fracties. Het bewees de lokale democratie allemaal geen dienst.