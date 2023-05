Sterre zingt en danst na de zomer de sterren van de hemel op de Frank Sanders Akademie

ZEVENBERGEN - Toen ze zes jaar oud was, zag Sterre Willemse (20) uit Zevenbergen de musical ‘The Wicked’. Toen wist ze: dat wil ik later ook. En die droom lijkt uit te komen, want ze is aangenomen op de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Dé musicalopleiding van Nederland.