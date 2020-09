Sterft het draaiorgel uit? Rinaldo (36) hoopt van niet en bouwde er zelf een: ‘Lekker herrie maken, geweldig’

Zevenber­gen vanaf de havenbodem: ‘Uniek om hier een keer te staan, toch?’

16 september ZEVENBERGEN - Een wandeling over de bodem van de nieuwe haven in Zevenbergen. Het had een unieke belevenis moeten worden voor een paar duizend belangstellenden. Maar dat plan viel door de coronacrisis in het water, al kregen enkele mensen van de pers woensdagmiddag wél de bijzondere rondleiding door de lange bouwput.