Stephanie Verdoolaege wil de Moerdijkse kinderen in beweging krijgen

U bent geboren in Bavel, u woont in Breda en sinds kort werkt u als beleidsadviseur jeugd, sport en cultuur op het gemeentehuis in Zevenbergen. Ooit eerder hier geweest?

,,Jazeker. Hier vlakbij, op het tennispark van De Lobbelaer. Ik heb hier toen ik jong was vaak getennist.”



Dat is interessant. Kiki Bertens heeft hier tot een paar jaar geleden ook gespeeld. Hebben jullie elkaar weleens ontmoet?

,,Ja, we hebben één keer tegen elkaar gespeeld. Ik weet niet meer wie toen gewonnen heeft, want het is al een hele poos geleden. Ik denk ook dat ze mij niet meer kent. Met Aranxta Rus heb ik veel vaker gespeeld.”



Net als Kiki en Aranxta hebt u vast ook een professionele tenniscarrière geambieerd. Nu bent u ambtenaar. Wat is er gebeurd?

,,Er is inderdaad een tijd geweest dat ik dat graag gewild heb. Thuis tenniste iedereen: mijn ouders, mijn zus. Ik was echt helemaal tennisgek, ik ging álle toernooien af. Totdat – ik was zestien - mijn kruisbanden scheurden. Dat was de kink in de kabel.”