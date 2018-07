Stephan uit Klundert heeft de mooiste truck van Nederland: 'Ik leef hiervoor'

Het Truckstar Festival op het TT circuit in Assen is het grootste transportevenement van Europa, met meer dan 55.000 bezoekers. Eén van de jaarlijke hoogtepunten is de verkiezing voor mooiste truck van Nederland.

Winnaar Van Spronsen is werkzaam als chauffeur bij Transportbedrijf Weeda uit Klundert. Het is voor het bedrijf al de derde keer dat ze deze prijs in de wacht slepen. ,,Als je hoort dat je gewonnen hebt, dan vergeet je alles. Dat gaat heel diep'', aldus Van Spronsen. Speciaal voor het evenement had hij zijn truck in perfecte staat gebracht.