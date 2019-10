Steiledijk Fijnaart: wel verzwaren, niet verbreden

FIJNAART - Het verzwaren van de Steiledijk in Fijnaart wordt niet gecombineerd met het verkeersveiliger maken van de weg. ,,We zien de meerwaarde niet”, zegt het college van burgemeester en wethouders.

De dijk tussen de Kwartiersedijk en de Appelaarsedijk is volgens bewoners erg gevaarlijk voor fietsers en wandelaars. Waterschap Brabantse Delta neemt de vierhonderd jaar oude waterkering over een paar jaar op de schop. De versteviging moet ervoor zorgen dat de Jufvrouwenpolder niet onderloopt bij een overstroming. Als het toch van een dijkverzwaring komt, ligt er een uitgelezen kans om de weg meteen te verbreden, aldus bewoners. VVD-raadslid Remco Heus stelde er eerde deze maand vragen over aan het college van B en W.

Dijk geen verkeersknelpunt

Maar dat ziet er niks in. Enkele jaren geleden zijn tientallen verkeersknelpunten in de gemeente Moerdijk vastgesteld. Onder anderen agrariërs, inwoners, scholieren en raadsleden waren hierbij betrokken en de Steiledijk kwam niet als knelpunt naar voren. De weg dan nu wel aanpakken zou volgens B en W een ‘zeer ernstig precedent’ scheppen. Dan is het risico dat bewoners van wegen met eenzelfde ‘veiligheidsniveau’ ook aankloppen.

Nog 8 ton erbij

Met de dijkverzwaring is 790.000 euro gemoeid. Voor aanpassing van de weg is volgens het college ook zo'n 800.000 euro nodig. ,,Hierbij is nog geen rekening gehouden met glasvezel, verlichting en veiligheidsmaatregelen. Deze kosten komen daar nog bij.”