Stefan en Ilse winnen Europees Kampioenschap Sledehonden

videoZEVENBERGSCHEN HOEK/ASARNA - De euforie op de finishlijn was onbeschrijfelijk. Met een ruime tijdsvoorsprong hebben Stefan en Ilse Donker uit Zevenbergschen Hoek zondag in het Zweedse Asarna het Europees Kampioenschap Sledehondenrennen veroverd. In 2018 renden de zes honden van het stel ook al naar de Europese titel. Vorig jaar was er tijdens het Wereldkampioenschap een zilveren plak.

Het was dit jaar extra spannend, vertelt Stefan (31) maandag tijdens de terugreis naar Nederland. Omdat er simpelweg te weinig sneeuw ligt in Midden-Europa was het deze winter onmogelijk voor Stefan en Ilse om wedstrijdervaring op te doen met de honden. ,,Het Europees Kampioenschap was de eerste wedstrijd waar we aan mee konden doen. Dus was het afwachten hoe ver het team zou komen.”

Bardet en Chavanel

Kwam bij dat twee jonge honden in het team zich voor de eerste keer moesten bewijzen tijdens de Europese titelstrijd. De twee, Bardet en Chavanel, deden hun wielrennersnamen eer aan. Ze sprintten met hun vier maatjes naar het goud.

,,Wij zijn in dit wereldje bekend als de ’Hollanders met de wielrenners’. Onze tien honden zijn vernoemd naar bekende wielrenners”, lacht Stefan.

Het Europees Kampioenschap omvat drie dagen waarbij de zes sledehonden dagelijks 14,3 kilometer op hoogte moeten rennen. Vooral de derde dag is zwaar voor de dieren. Maar na twee dagen hadden de honden van Stefan en Ilse al een voorsprong van anderhalve minuut op de concurrentie. ,,Vandaar dat we tijdens de laatste wedstrijddag op safe hebben gespeeld. We zetten de tweede tijd neer.” Dat was goed genoeg om probleemloos de Europese titel binnen te slepen. Uiteindelijk was de totale voorsprong 1 minuut en 15 seconden op de nummer twee, de Finse Rita Kemp.

Quote Wij zijn in dit wereldje bekend als de Hollanders met de wielren­ners Stefan Donker

Volledig scherm Stefan Donker met zijn honden op weg naar de Europese titel Sledehondenrennen. © Stefan Jonker

Dochtertje Zohra door het dolle heen

Dochtertje Zohra (drieënhalf) van Stefan en Ilse was door het dolle heen toen de honden als winnaars over de streep kwamen. ,,Op haar fietsje ging ze meteen naar de honden toe.”

Al jarenlang is het paar uit Zevenbergschen Hoek bekend van het fokken en trainen van hounds. Dat is een kruising van verschillende rassen. Stefan en Ilse trainen vooral in de Drunense Duinen.

Volgend jaar vindt het Wereldkampioenschap plaats in de Verenigde Staten. Waar precies, is nog niet bekend. Maar het is de ultieme droom van de twee om daar aan de start te verschijnen. Of dat gaat lukken, is nog te bezien. Alleen al financieel wordt het een uitdaging om deelname in Amerika voor elkaar te krijgen, zegt Stefan.