Starterslening moet nieuwe inwoners naar gemeente Moerdijk lokken

Herfstweer bezorgt haven in Zevenber­gen alvast een flinke slok water

15:36 ZEVENBERGEN - Verhip, is het water al terug in de haven? Wie langs het langgerekte bouwterrein in het centrum van Zevenbergen komt, zou het bijna gaan denken. Het herfstweer bezorgt de havengravers natte voeten. Het werk zelf valt er niet door in het water. ,,We liggen goed op schema”, zegt wethouder Désirée Brummans.