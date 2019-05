Start boren naar lage aardwarmte bij Greenbrothers Zevenbergen vertraagd

Maakt een hoogtebalk wel korte metten met die trucks in Zevenberg­schen Hoek?

6:00 ZEVENBERGSCHEN HOEK - De gemeente Moerdijk is na de reconstructie van de Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat nog niet klaar met de verkeersproblemen in Zevenbergschen Hoek. Zo komt er mogelijk een hoogtebalk over de weg om vrachtwagens uit het dorp te weren. ,,En we zetten nog steeds in op digitale handhaving tegen sluipverkeer", zegt wethouder Thomas Zwiers.