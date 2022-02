Stankoverlast rondom haven Moerdijk: klachten over hoofdpijn en misselijkheid

Geen tweede ‘Tune’ in Moerdijk: ‘Ruimte voor jongeren in Klundert krijgt prioriteit’

KLUNDERT/WILLEMSTAD - De kans is klein dat er naast de Tune in Zevenbergen een tweede jongerencentrum komt in de gemeente Moerdijk. MeerMoerdijk kijkt onder meer in Klundert en Willemstad wel naar het creëren van ontmoetingsplaatsen voor jeugd.

30 januari