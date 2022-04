Stamppottenmiddag Moerdijk: lekker eten met muziek en optredens

Voor hen stonden grote pannen soep, verschillende stampotten, ballen gehakt, speklapjes en rookworst klaar. Peter Stehouwer, Jos Boeters en Hans op den Kamp vormen samen met hun partners een wandelclubje. Ze wonen niet in Moerdijk, maar schreven wel in en doen zich te goed aan de soep en de hutspot. Dat geldt ook voor burgemeester Aart – Jan Moerkerke die wel in Moerdijk woont en de kans benut om kennis te maken met dorpsbewoners.

Joachim en Tamara wonen met hun kinderen Sarah en Aaron wonen er sinds carnaval. ,,Dit is een leuke manier om wat meer mensen te leren kennen.” Voor de kinderen is achter het dorpshuis een mini kermis opgebouwd waar ze zich heerlijk konden uitleven. Lotte Bouwman (7) vermaakt zich prima met haar nichtje Emma (4): ,,Ik heb al tien keer in de draaimolen gezeten en drie suikerspinnen gegeten. Het schaatsen is wel moeilijk.” Even later genieten de meisjes van de lekkere frietjes.

Veel belangstelling

Ook ras-Moerdijker Jos Schalk is in zijn nopjes. ,,Lekker bij buurten met zijn allen – iets wat zolang niet mogelijk was – dit is toch hartstikke mooi. Ik ben blij dat in de beeldbepalende panden hier op het dorp weer jonge gezinnen zijn komen wonen.” Als mede-organisator van Old Timer Festival Moerdijk verheugt hij zich al op de Old Timer meeting die 28 augustus wordt gehouden.

,,Vooraf had ik gedacht op vijftig belangstellenden, maar dit aantal had ik niet verwacht”, stelt mede-organisator Henny van Hal. ,,Ik ben vooral blij dat iedereen het zo naar de zin heeft gehad en dat we dit hebben kunnen realiseren, dankzij flink wat sponsors. Als het financieel mogelijk is kunnen we dit wel herhalen. De kerstmarkt is 10 december.”