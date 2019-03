Staken? Nee: open dag bij de Boemerang in Zevenbergen

Embregts vertelt dat hij na de aankondiging van de staking op 15 maart met zijn team om de tafel ging. ,,Willen we dit weer?'', was de vraag. Het zou de derde of vierde staking op rij zijn. ,,We doen er de kinderen mee tekort, maar ook voor ouders heeft het heel wat voeten in de aarde wanneer wij gaan staken'', vult Embregts aan. Als vader van kleine kinderen weet hij als ervaringsdeskundige wat het inhoudt als leerkrachten staken.



,,Soms moet je ook gewoon tevreden zijn met wat je hebt'', zegt Embregts. ,,We staan wel achter de landelijke actie, maar wij kiezen ervoor om het beroep van leerkracht tijdens de actiedag positief onder de aandacht te brengen. Eén van de aandachtspunten bij de staking is het lerarentekort. Om mensen weer voor de klas te krijgen, is het belangrijk om te laten zien hoe leuk het is om leerkracht te zijn. Dus kiezen wij voor deze insteek.''