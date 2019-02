Stadstafel Zevenbergen: 'Wij willen nieuw zwembad’

ZEVENBERGEN - De net opgerichte stadstafel Zevenbergen gaat zich onder meer inzetten voor de komst van een nieuw, of anders sterk gerenoveerd zwembad. ,,Het huidige is hopeloos verouderd. Een bak met koud water, meer is het niet", klaagde een van de bezoekers van de eerste bijeenkomst dinsdagavond.

Hij kreeg bijval van het publiek, zo’n veertig man, dat zich in het pand van woningcorporatie Woonkwartier had verzameld om de kick-off van de stadstafel bij te wonen.

Volledig scherm Zwembad De Bosselaar is verouderd, vinden bewoners van Zevenbergen. © Marcel Otterspeer

Nieuwe sporthal

Stadstafel-secretaris Kees van Dorst heeft al een nieuwe plek in het vizier: ,,Naast de atletiekbaan aan de N285, waar de nieuwe rotonde komt. En in combinatie met een sporthal, want de huidige is ook verouderd.” Zijn motivatie: ,,Ik zwem al jaren in Klundert. Het zwembad hier is in de winter dicht en in de zomer te koud.”

Adviserende rol

Als mensen nu maar niet denken dat de stadstafel politieke macht heeft, waarschuwde voorzitter David de Jonge. ,,Wij hebben louter een adviserende rol en het gemeentebestuur beslist.”

Quote Wij hebben de inwoners keihard nodig om ons beleid richting te geven en uit te voeren Jack van Dorst, wethouder financiën Gemeente Moerdijk

Wethouder Jack van Dorst reageerde daar positief op: ,,Wij hebben de inwoners keihard nodig om ons beleid richting te geven en uit te voeren.”

Gebiedsplan

De stadstafel Zevenbergen bestaat uit inwoners van Zevenbergen en vertegenwoordigers van de gemeente, Surplus, Woonkwartier en de politie. De vereniging houdt zich bezig met de thema’s en de daarbij behorende actiepunten die in het zogeheten gebiedsplan staan. Zevenbergen is de laatste kern van de gemeente Moerdijk waarin een stadstafel is opgericht; de overige tien kernen gingen deze kern de afgelopen jaren voor.

Grijs en man

Duidelijk werd al wel dat de Zevenbergse variant nog definitief vorm moet krijgen, om te beginnen met een evenrediger afspiegeling van de bevolking dan de grotendeels grijze en mannelijke belangstellenden die dinsdag kwamen opdraven. Er moeten dus meer nieuwe leden bij. Hoe die te bereiken? ,,Via de website van de gemeente Moerdijk? Daar zit wel een drempel", vond De Jonge.

‘Haven’

Als de thema's mensen aanspreken, dan zijn ze betrokken en dan komen ze wel, bracht iemand te berde. En ja hoor, daar viel het woord ‘haven’ eindelijk. ,,Daar gaan we het niet over hebben, want daar hebben we geen invloed op", probeerde De Jonge nog. ,,Dat is nou net wél interessant! Organiseer een bijeenkomst namens de stadstafel en laat gemeente en aannemers eens duidelijk uitleggen hoe het in elkaar zit!", kreeg hij terug uit het publiek.