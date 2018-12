Stadstafel Zevenbergen schiet uit startblokken

Klundert bij Kaarslicht in Wintercir­cus sferen

16 december KLUNDERT - “Wintercircus” was het thema van de zevende editie van Klundert bij Kaarslicht. En werkelijk overal was circus te zien. Er werd op grote ballen gelopen en er waren kleine circusvoorstellingen in gangetjes tussen twee huizen of op de vlonders in de Bottekreek of gewoon zomaar midden op straat. Om zes uur zaterdagavond waren de met 10 duizend kaarsjes verlichte straten in het centrum van Klundert vol met kinderen en hun ouders die, voorafgegaan door slagwerkkorps Oranje Garde, meeliepen met de lampionnenoptocht.