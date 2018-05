Sportief omgaan met diabetes

ETTEN-LEUR - Het heet niet voor niets de Diabetes Challenge. De Bas van de Goor Foundation gaat landelijk de uitdaging aan zoveel mogelijk suikerpatiënten in beweging te krijgen. In Zevenbergen doen ze mee. Daar is zaterdag een wandelgroep van start gegaan. Sportief met diabetes is het motto.

Mara Latour (65) liep drie jaar geleden moeiteloos vijftien kilometer. Haar suikerziekte gecombineerd met andere lichamelijke klachten, maken dat ze nu aanhaakt bij de beginnersgroep. Vier keer vijf minuten wandelen met tussendoor een pauze is deze dag het doel. ,,Goed initiatief, bewegen is belangrijk. Ik wil mijn conditie graag weer opbouwen", zegt ze.

Bewegen

Het wandelen gaat niet heel snel en de pauzes zijn voor de meeste wandelaars een welkome onderbreking. ,,Het gaat niet om de afstand die we lopen, maar om het feit dat we bewegen", zegt Judith Hendrikx van Huisartsenteam 't Park nog maar eens.

De huisartsenpraktijk is door de Bas van de Goor foundation benaderd. Samen met de gemeentelijke organisatie Meer Moerdijk die zich onder meer inzet voor sportieve activiteiten, is de handschoen opgepakt. Bijna dertig suikerpatiënten in Zevenbergen hebben zich opgegeven voor de wandelgroep.

Olympisch Stadion

De suikerpatiënten trainen zeventien weken om eind september met de echte Challenge mee te kunnen doen. Vier dagen wandelen. Drie dagen in je eigen omgeving en de vierde dag in Amsterdam met de slotronde in het Olympisch Stadion. Verschillende afstanden kunnen daar gelopen worden, meedoen is het belangrijkste.

,,Nederland telt nu ruim één miljoen diabetes patiënten", weet oud-huisarts Jan Peters van Huisartsenteam 't Park. ,,De verwachting is dat dat aantal verder toeneemt. Bewegen is echt heel belangrijk."

Begeleiding

De wandelaars krijgen zeventien weken begeleiding. ,,Maar jullie krijgen ook huiswerk mee", houdt Hendrikx haar wandelpupillen voor. ,,Het is de bedoeling dat jullie zelf ook nog twee keer per week wandelen. Jullie krijgen een schema mee."

De eerste route voert door het Wilhelminapark. ,,In de jaren twintig was dit nog polder en in gebruik als oefenterrein voor de Marechaussee", vertelt Peters die zich ontpopt als een goede gids. Even later wijst hij ons de plek waar eens de Cataharina mavo stond.

Bankje

De 80-jarige Bart Gabriëls is niet meer de vlugste, maar wandelt enthousiast mee. Op een bankje strijkt hij even neer en krijgt gezelschap van Janny Dijs-Van Rietschoten (73) en Mara Latour. ,,Heel verstandig", geeft Peters de wandelaars mee.

De eerste wandelochtend is een succes. ,,Met een groep lopen is ook leuker dan alleen. Dit werkt motiverend", zegt Dijs-van Rietschoten.