Sporthal Zevenbergen: renovatie of nieuwbouw?

Campagne om veiligheid Moerdijkse zeehaven te vergroten

25 april MOERDIJK - De veiligheid van de Moerdijkse haven is een hot item. De vierde zeehaven van Nederland, met een strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen, is niet alleen aantrekkelijk voor ondernemers maar ook voor criminelen. Daarom is donderdag, tijdens een veiligheidsontbijt bij het havenbedrijf, de aftrap gegeven voor de campagne Meld Misdaad Anoniem.