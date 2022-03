Spookrijders veroorzaken ‘levensgevaarlijke situatie’ op Volkerakbrug (A29) die door storing dicht is

De Volkerakbrug (A29) staat in storing, zo laat Rijkswaterstaat weten. De slagbomen zijn dicht. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Het verkeer kan in beide richtingen niet over de brug. Verkeer richting Bergen op Zoom wordt omgeleid bij knooppunt Vaanplein over de A15, A16, A17 en A59. Verkeer richting Rotterdam kan via de A59, A17, A16 en A15.