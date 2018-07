Spoedreparatie spoor Zevenbergen

Brabantse container­ter­mi­nals bundelen krachten

3 juli MOERDIJK / OOSTERHOUT - De binnenvaart verkeert in zwaar weer. Nu de containerzeeschapen steeds groter worden en in de havens van Rotterdam en Antwerpen steeds meer ruimte en tijd voor zich opeisen, komen de kleinere binnenvaartschepen in het nauw. Met als gevolg steeds meer containers op de weg.