Speurtocht naar in Zevenbergen gestolen politiekleding begonnen

ZEVENBERGEN - De politie zit flink in haar maag met de diefstal in Zevenbergen van 'enkele tientallen uniform-onderdelen'. De bij criminelen zeer gewilde werkkleding is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen uit een vestiging van Stomerij.nl in Zevenbergen.

,,We gaan alles op alles zetten om de kledingstukken terug te vinden. Dat is van groot belang'', zegt woordvoerster Esther Boot van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

Misdrijven

De politie is vooral bang dat boeven de uniform(delen) gaan gebruiken om misdrijven te plegen. ,,Dat willen we koste wat koste voorkomen'', legt Boot uit.

Agenten en een medewerker van de stomerij ontdekten de diefstal kort na 03.45 uur, toen het inbraakalarm was afgegaan. Rechercheurs hebben woensdag meteen uitgebreid sporen- en buurtonderzoek gehouden bij het bedrijf aan Koperslagerij. ,,We hopen dat buren of andere getuigen ons kunnen helpen.''

Welke uniform-onderdelen precies zijn gestolen, kon Boot niet vertellen. Een woordvoerder van de stomerij wilde daar woensdagmiddag ook niks over zeggen. Op dat moment hingen er in het bedrijf onder meer tientallen gereinigde jasjes en broeken gereed voor vervoer.

Landelijk contract

Alle politiekleding in Nederland wordt sinds 1 januari centraal gereinigd door Stomerij.nl, waarmee de politie een landelijk contract heeft afgesloten. Per jaar gaat het om 100.000 stuks. Stomen gebeurt in drie vestigingen in Eindhoven, Hardenberg en Zevenbergen, waar alle kleding uit Zeeland-West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en van de politieacademie in Ossendrecht naartoe gaat.

Met veiligheid in de onderneming is wat betreft de politie niks mis. ,,Bij het afsluiten van contracten screenen we bedrijven en medewerkers goed en kijken we extra naar de beveiliging. Dat is hier ook gebeurd'', legt woordvoerder Frank van der Voort van de landelijke politieleiding uit.

Strenge protocollen

Voor inzameling, vervoer en reiniging van uniformen gelden strenge protocollen. Agenten die niet thuis willen wassen, leveren hun vuile werkkleding in op centrale punten in hun eenheid. Van der Voort: ,,De kledingstukken worden per agent geteld, gekoppeld aan een dienstnummer, voorzien van barcode en in een zak verpakt. Alle vuile was wordt in onherkenbare voertuigen naar de stomerij gebracht. Daar gaat elk kledingstuk bij ingang én uitgang weer door de scanner.''

Dit jaar bleek dat in de post nieuwe kleding van agenten was gestolen. ,,Het is volgens mij de eerste keer dat dit bij een stomerij gebeurt'', zegt van der Voort.