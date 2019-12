Speelplek in Zevenbergs Kreitenborg gaat weg: bewonersprotest helpt

ZEVENBERGEN - De bezwaren van omwonenden tegen de komst van een speelplek op het pleintje aan de Zevenbergse straat Kreitenborg in Krooswijk hebben geholpen. Gisteren heeft de gemeente besloten te stoppen met het aanleggen.

,,De speelplek komt er niet!” Juichend belde JP Nieuwstraten het nieuws gisteren aan het eind van de middag door. In de ochtend had hij nog zijn gram gespuid over het idee van de gemeente om precies voor zijn neus en die van andere bewoners drie speeltoestellen neer te zetten. Een klimrek, een draaitoestel en een tegelgedeelte met ‘twister’ erop. Ze waren er al mee begonnen.

Onzalig idee

Een onzalig idee, in zijn ogen. ,,Kijk maar. Het is een heel klein pleintje, met in het midden het bekende beeld van de Zeemeermin, dat ooit aan de haven heeft gestaan. En dan die drie toestellen erbij, pal naast basisschool De Arenberg waar op het plein bijna dezelfde speeltoestellen staan! Dat is toch dubbel?”

Quote Een bankje? Dan krijgen we weer hangjonge­ren! Tamara Nieuwstraten, Zevenbergen

Spelende kinderen, dat was het bezwaar niet. Maar dat er ook nog een bankje bij zou komen... Voor JP's vrouw Tamara was dat the limit. ,,Dan krijgen we weer die hangjongeren! Daar hebben we tot een jaar geleden heel veel last van gehad. Herrie in de nacht, bonken met een bal tegen de muur.”

,,Ik heb daar één keer iets van gezegd en toen waren de rapen gaar. Kregen we eieren tegen ons raam gegooid. Toen een van hen ook nog onze zoon bedreigde, ben ik hem achterna gerend. ‘Waar ben jij mee bezig?’ De politie is hier heel vaak geweest. Wij willen dat echt niet meer.”

Niet volgens het boekje

Haar man vertelt dat het besluit om hier een speelplek aan te leggen ook helemaal niet volgens het boekje is gegaan. ,,Die toestellen zouden eerst in Okkerlaak komen, een straat hierachter. Maar de bewoners protesteerden. Toen is de plek naar Kreitenborg verlegd zonder ons te informeren. Toen ze hier bezig waren, hebben we alsnog bezwaar aangetekend."

Gemeente heeft andere interpretatie

Dat heeft kennelijk geholpen. De gemeente interpreteert de gang van zaken iets anders, aldus een woordvoerder. ,,Voor de eerste inspraakbijeenkomst zijn alle bewoners in de wijk uitgenodigd om mee te denken over speelplekken. Alle bewoners die bezwaar hebben aangetekend tegen de aanleg van een speelplek in de Kreitenborg hebben we hier niet mogen verwelkomen."

De situatie wordt in oorspronkelijke staat hersteld

,,De reden dat zij zich niet lieten horen was dat men dacht dat men hier geen belang bij had. Tijdens de realisatie van de speelplek hebben alle aanwonenden bezwaar aangetekend. Nadat hun bezwaren zijn aangehoord is de afweging gemaakt de speelplek niet aan te leggen. De situatie wordt in de oorspronkelijke situatie hersteld.”

'Geweldig nieuws’