Spectaculaire daling aantal verstekelingen in Nederlandse zeehavens

Door storm verwoeste schuur in Lage Zwaluwe is nu luxe vakantiewo­ning: ‘Drama’ bleek een kans te zijn

LAGE ZWALUWE - De zware storm die de grote schuur naast hun huis in Lage Zwaluwe verwoestte, is achteraf misschien wel een zegen geweest. ,,Anders was het hier nooit zo mooi geworden”, zeggen Akcer en Annette Heijkoop over de luxe groepsaccommodatie die ze dit voorjaar openden.