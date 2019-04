Speciale geldpot om ‘bouwleed’ in centrum Zevenbergen te verzachten

Na 40 jaar einde oefening voor Stichting Schoolatle­tiek: ‘Trekken aan een dood paard’

6:00 ROOSENDAAL - De Stichting Schoolatletiek West-Brabant houdt op te bestaan. De veertigste editie van de West-Brabantse scholenstrijd in 2020 is de laatste, zegt voorzitter Toon van Osta uit Roosendaal: ,,We hebben er vrede mee, het is de laatste jaren trekken aan een dood paard.’’