Speciaal boodschappenuurtje voor ouderen in Albert Heijn Klundert

KLUNDERT - Gerrit Confurius (72) is deze vrijdag de allereerste klant bij de Albert Heijn in Klundert. Klokslag 07.00 uur rijdt hij met zijn elektrische scootmobiel de supermarkt binnen. Speciaal voor 60 plussers, zwakkeren en mensen die een vitaal beroep uitoefenen is de winkel een uur eerder open vanwege het coronavirus. Zij kunnen in dat uurtje veilig boodschappen doen in een goed gevulde super.

,,Een mooi gebaar van Albert Heijn”, vindt Confurius die het bericht van AH Klundert op Facebook voorbij zag komen. Maar dat het nodig is vindt hij wel erg. ,,Overal ontstaan initiatieven om mensen te helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen. Maar de schappen zijn leeg want iedereen is aan het hamsteren. De beste hulp is niet hamsteren”, is zijn boodschap.

Volledig scherm Gerrit Confurius heeft champignons nodig zo staat op zijn boodschappenbriefje © Mariëtte den Engelse Terwijl hij een boodschappenbriefje uit zijn zak haalt, rijdt hij naar de koeling. ,,Dat briefje vond ik op de keukentafel vanmorgen. Mijn vrouw heeft Facebook ook gezien denk ik”, grapt hij.

Met plastic handschoenen aan boodschappen doen

De 60-jarige Henny van Oosterhout is ‘heel erg blij’. Sinds een jaar is ze longpatiënt, ze moet dus extra uitkijken. Met plastic handschoenen aan doet ze haar boodschappen. ,,Om te voorkomen dat ik ergens mee besmet raak. Veiligheid is nu heel belangrijk.” Het vroege tijdstip deert haar niet. ,,Ik ben altijd vroeg wakker.”

Voor een moeder van drie kinderen, die liever niet met haar naam in de krant wil, is het vooral prettig dat de schappen redelijk vol liggen. ,,Ik werk in de verpleging. Na mij werk heb ik al vaak misgepakt”, vertelt ze. ,,Ik heb drie kinderen thuis, dan gaat er best wat doorheen.”

Drie keer per week een uur eerder open

De Albert Heijn in Klundert is zolang de coronacrisis duurt voor de ouderen en mensen met een vitaal beroep elke vrijdag, maandag en woensdag van 07.00 uur tot 08.00 uur open. ,,Het idee hadden we al eerder, maar je moet het ook regelen. Het is meer dan alleen de deur een uur eerder open doen", zegt eigenaar Henk Strootman.

,,Het brood moet bijvoorbeeld eerder geleverd, technisch moet een en ander aangepast. De verlichting in de winkel bijvoorbeeld, alles gaat automatisch. En er moet personeel zijn.” Volgens Strootman gaat Albert Heijn vanaf maandag landelijk hetzelfde regime voeren.

Zonder stress boodschappen doen

,,Het is belangrijk om vooral de ouderen de ruimte te geven zodat ze rustig, zonder stress hun boodschappen kunnen doen. ,,Die zijn daar echt mee bezig. Nu bieden we comfort. Ze kunnen veilig boodschappen doen en daarna lekker naar huis. Hoeven ze nergens meer over in te zitten.” Strootman is vol lof over zijn medewerkers. ,,Ze zijn heel flexibel en werken met veel toewijding. Het komt ons wel goed uit dat de scholen dicht zijn, zeg ik er eerlijk bij.”

Volledig scherm Piet Bot (66) is long- en hartpatiënt en blij met het initiatief van de supermarkt. © Mariëtte den Engelse

Quote Eerder deze week was het zo druk, dat ik zo snel ik kon de winkel weer uit ging Piet Bot

Ondertussen staat Anneke van Wensen bij het brood. Ook zij heeft op Facebook gezien dat de super eerder open is voor ouderen. ,,Daar ben ik blij mee, nu is het veilig en niet zo druk.” Bij de kassa staat Piet Bot (68) zijn koopwaar af te rekenen. Een plastic scherm tussen klant en caissière beschermt beiden tegen overwaaiende virussen. Bot neemt als hart- en longpatiënt geen enkel risico en heeft plastic handschoenen aan. Hij is tevreden over de rustige winkel deze vroege morgen. ,,Eerder deze week was het zo druk, dat ik zo snel ik kon, de winkel weer uit ging”, zegt hij. ,,Ik heb nu voor heel het weekend boodschappen gedaan. Dan hoef ik de deur niet meer uit.”