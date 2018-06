Spaanse koks landen in Willemstad

Tapas

Ibiza

Hoe hebben Spanje en Nederland elkaar hierin gevonden? Daarvoor komt hoteleigenaar Ed Bos om de hoek kijken. ,,We hebben een gezamenlijke kennis op Ibiza", zegt hij met een brede grijns, ,,Ik zei tegen hem dat ik iets bijzonders wilde in onze keuken, iets anders dan de andere restaurants in Willemstad. En het moet kwaliteit hebben. Want als ik iets wil, dan wil ik het ook goed doen. Hij kwam toen op de proppen met Miguel en Adriana. Het klikte meteen, we zitten op dezelfde golflengte."

Beste school

Opstap

Het stel barst van de zin. Vooralsnog blijven ze een half jaar in Willemstad. Wat daarna gebeurt, hangt af van de ervaringen in de komende maanden. ,,Dit is voor ons in elk geval een fantastische opstap", vertelt Miguel, die 'in een vorig leven' sportleraar in een gevangenis was. ,,Ed geeft ons de volledige vrijheid. Wat wil je nog meer?" Ed Bos knikt. ,,Ik steek mijn nek uit, maar ik heb alle vertrouwen in hen. Mensen moeten ons alleen weten te vinden. Even iets verder de Voorstraat inlopen, dat is alles."