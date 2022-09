Sovak en SDW genomineerd voor landelijke prijs van stichting Prokkel

Hooggeëerd publiek, Circus Renz is in Zevenber­gen: ‘Kijk, de trapeze hangt al!’

ZEVENBERGEN - Een Renz hóórt in het circus, maar door corona ging er twee jaar lang geen show door. Om toch geld te verdienen, werkte Bernhard Renz junior een tijdje in de bouw. Nu is hij terug en strijkt zijn circus neer in Zevenbergen. ,,Een mooie locatie.”

10 september