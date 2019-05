Sociaal ondernemer René wil geen dure auto voor de deur: ‘Ik investeer liever in mensen’

Als kind kon René van Liesdonk uit Zevenbergen aardig tennissen. ,,Maar ik had geen winnaarsmentaliteit’’, vertelt hij grijnzend. Daar lag zijn carrière dus niet.



Waar hij wél een 'winnaar' in blijkt te zijn, is het inspireren van mensen met een energetische of fysieke beperking die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daar ligt zijn passie: in sociaal ondernemen. Samen met zijn echtgenote Sonja runt Van Liesdonk Rensson Opleidingen en Trainingen en Bikkelz, twee bedrijven die in elkaars verlengde eerdergenoemde doelgroep weer op de arbeidsmarkt zetten.