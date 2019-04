Snoepjes, snoepjes en nog eens snoepjes bij suikerexpositie in Klundert

In de ontvangstruimte van het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert zijn tot oktober schilderijen te zien van cursisten van Marleen Vinke uit Wouwse Plantage. Alle schilderijen hebben als thema 'suiker'.



Vinke geeft les aan drie groepen amateurschilders: twee in Oud Gastel en een in Wouwse Plantage. Een van de cursisten, Corrie Krijnsen uit Oud Gastel, is behalve een verwoed amateurschilder ook gastvrouw in het Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert. ,,Door mij zijn we op het thema suiker gekomen'', zegt Krijnsen.