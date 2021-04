Smokkelaars die 1360 kilo cocaïne Moerdijk en Etten-Leur binnenbrachten pas in het najaar berecht

Migranten boos weg na corona-uit­braak Port of Moerdijk: 'Ziekteda­gen niet uitbetaald en het is er smerig’

15 april MOERDIJK - De corona-uitbraak in het arbeidsmigrantenhotel Port of Moerdijk lijkt onder controle. Uitzendorganisatie Cervo Group zegt dat de tien besmette en 'verdachte’ buitenlandse werknemers negatief zijn getest. Ze verbleven tot eind vorige week vrijdag in quarantaine in twee huizen in Delft. Nieuwe besmettingen onder de bewoners zijn niet meer geconstateerd, zegt hoteleigenaar Jan Karel Fikke.