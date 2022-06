Smartlappenkoor La Misère houdt na 25 jaar op: ‘Voor we een bejaardenkoor zijn, stoppen we’

ZEVENBERGEN –‘Na 25 jaar is het mooi geweest, de noten zijn gekraakt, kom op ons afscheidsfeest’. Die tekst staat op een bierviltje dat smartlappenkoor La Misère uitdeelde tijdens de afscheidstournee in mei.

Wie medeoprichters Maartje Aarts en Nicolien van der Vorst over hun gezamenlijke passie spreekt, merkt dat de dames niet uitgepraat raken. Ze vullen vijf kwartier in een uur, zo enthousiast zijn ze nog steeds. Toch stoppen ze. Aarts: ,,Toen we in 1997 gestart zijn dachten we aanvankelijk dat het voor een jaar of vijf zou zijn. Een deel van de zangeressen had eerder samen 5 jaar muziek gemaakt in vrouwendweilband ‘Vals Alarm’.” Van der Vorst vult aan: ,,Het was nooit onze bedoeling een bejaardenkoor te worden, maar als we nu doorgaan, wordt het dat wel.’’

Jubileumboek

Aan de hand van honderden foto’s is een jubileumboek samengesteld. Daarin ook anekdotes uit de afgelopen kwart eeuw, waaruit blijkt dat plezier maken wellicht nog belangrijker was dan het zingen op zich. Vanaf de oprichting werd gerepeteerd in café ‘t Hoekske van Leo en Maaike Thiele.

,,Dat waren onze gouden jaren, in het café mocht nog gewoon gerookt worden en er kwamen zelfs mensen eten op dinsdagavond omdat wij dan repeteerden. Corrie van Brecht was toen de dirigente tot 2001. Jac Thomas - die helaas te vroeg overleden is - nam het over. Hij werd opgevolgd door Jack Vermeulen uit Fijnaart. Die heeft ons ‘op zijn meskus’ leren zingen, omdat we voorheen veel te laag zongen.’’

Naar Antwerpen

Na corona was het ook Vermeulen die de dames de stemmen liet trainen, door te bubbelen met een rietje in een flesje water. In 25 jaar zijn er ongeveer 25 wisselingen geweest in de bezetting. Hoogtepunten waren verder de jaarlijkse carnavalsmis en het reisje naar Antwerpen met de trein. Van der Vorst: ,,We hebben het twee keer voor elkaar gekregen dat de sneltrein in Zevenbergen gestopt is om ons uit te laten stappen, dat zou nou niet meer lukken.”

Het afscheidsfeest is zondag vanaf 13.00 tijdens Amsterdamse middag bij Gasterij de Engel.