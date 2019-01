Sluiting dreigt voor Wereldwinkel in Zevenbergen

Dat zegt bestuursvoorzitter Frans Schilder. De winkel kampt, net als andere filialen in Nederland, al langere tijd met een dalende omzet. Een verklaring voor deze omzetdaling heeft hij niet voorhanden. ,,In 2016 hebben we nog een volledige make-over van de winkel laten uitvoeren. Daarmee zou de winkel aantrekkelijker moeten zijn. Maar zelfs dat heeft niet geholpen.”

35 jaar

Vooral de verkoop van cadeau-artikelen blijft achter, stelt hij. ,,We doen ons uiterste best om een kentering teweeg te brengen, maar het houdt een keer op. De laatste twee jaar hebben we de verliezen gefinancierd uit opgebouwd spaargeld.” Volgens de voorzitter komt de Wereldwinkel 2019 nog wel door, maar zonder omzetgroei is het daarna over en uit. En dat nu de Wereldwinkel dit jaar 35 bestaat. ,,We hopen dat we dat kunnen vieren, in plaats van de deur voorgoed te moeten sluiten”, aldus Schilder.